Gearbox brengt standaloneversie van Borderlands 2-dlc Tiny Tina uit

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep verschijnt als een losstaand kort spel. Dat kost tien euro voor consoles en op Steam en is deze week gratis te claimen in de Epic Games Store. Oorspronkelijk is het een dlc die in 2013 verscheen voor Borderlands 2.

De losstaande versie heet Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Volgens Gearbox is de uitbreiding populair bij fans en werd die door critici beoordeeld als de beste dlc van Borderlands 2. Assault on Dragon Keep vertelt het introductieverhaal van personage Tiny Tina, die de rol van Bunker Master op zich neemt in het zogenaamde spel Bunkers en Badasses. Spelers kunnen haar daarin vergezellen in een fantasiewereld met kastelen, kerkers en magische bossen.

Volgens Randy Pitchford, medeoprichter van Gearbox en producent van Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, is de dlc 'een van de belangrijkste stukken inhoud' die de studio ooit heeft gemaakt. Volgens Pitchford introduceerde de studio daarmee een nieuw genre binnen de Borderlands-games, met nieuwe gameplay en een nieuwe methode om een verhaal te vertellen.

De standaloneversie van Dragon Keep is beschikbaar voor de Xbox One en Playstation 4. De consoleversies werken ook op de nieuwe consoles van Microsoft en Sony, maar zijn daar niet specifiek voor ontwikkeld. De pc-versie is tot en met 16 november gratis te claimen in de Epic Games Store. Het spel staat ook op Steam, maar kost daar tien euro, net als de consoleversies.

Tiny Tina Wonderlands verschijnt op 25 maart 2022

Hoofdpersonage Tiny Tina krijgt ook een eigen game; dat is Tiny Tina's Wonderlands, een titel die op 25 maart 2022 verschijnt. Met het los uitbrengen van de oude dlc willen de makers vermoedelijk de aandacht vestigen op dat nieuwe spel, dat al eerder werd aangekondigd. De nieuwe game komt naar consoles en pc. De pc-versie verschijnt tijdelijks exclusief in de Epic Games Store.