Borderlands-spin-off Tiny Tina's Wonderlands verschijnt begin 2022

Uitgever 2K Games brengt begin volgend jaar Tiny Tina's Wonderlands uit. De game is net als de Borderlands-titels gemaakt door Gearbox en is een spin-off van die serie. Het spel draait om het personage Tiny Tina, dat geïntroduceerd werd in Borderlands 2.

Er zijn nog geen gameplaybeelden getoond van Tiny Tina's Wonderlands. De makers hebben een website online gezet en tonen een aankondigingstrailer. In de zomer zal er meer bekendgemaakt worden over het spel. Volgens een omschrijving bij de video moeten spelers in het spel de Dragon Lord verslaan. Dat zal gepaard gaan met looten, shooten en slashen.

Het spel bevat een volledige campagne en heeft ondersteuning voor co-op met vier spelers, schrijft Polygon op basis van uitspraken van Gearbox-topman Randy Pitchford. Volgens de topman is de game al tien jaar 'af en aan' in ontwikkeling.

De makers beloven een 'eigenzinnig avontuur vol verwondering en krachtige wapens'. Begin volgend jaar komt Tiny Tina's Wonderlands uit, voor de Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie. Er komt ook een pc-versie naar Steam en de Epic Games Store.