Gearbox opent gamestudio in Montreal om aan nieuwe titels te kunnen werken

Gameontwikkelaar Gearbox heeft een nieuwe studio geopend in Montreal. In de studio moeten 250 medewerkers komen die gaan werken aan games. Het gaat om de derde studio van Gearbox en de tweede in Canada.

In de nieuwe studio gaan Gearbox-medewerkers werken aan games binnen de Borderlands-serie, maar ook aan spellen in nieuwe series. Het project staat nog in de kinderschoenen; er worden dan ook nog geen details gegeven over wat voor nieuwe series dat moeten zijn. De medewerkers van Gearbox Montreal gaan samenwerken met de andere studio's van Gearbox in Texas en Quebec.

Wanneer de nieuwe studio opengaat, is niet bekend. Gearbox zegt 200 miljoen Canadese dollar, ongeveer 134 miljoen euro, te investeren in de nieuwe studio. Met de 250 medewerkers komt Gearbox aan ruim 850 personeelsleden die aan games werken. Voor de studio werft Gearbox zowel lokale als internationale medewerkers.

Gearbox werd in 1999 opgericht in Texas en werkte aanvankelijk aan uitbreidingen voor Half-Life-games. Later ging de ontwikkelaar ook eigen games maken, met waarschijnlijk als bekendste voorbeeld de Borderlands-games. In 2015 breidde de ontwikkelaar uit met een tweede studio; deze kwam in Quebec. Eerder dit jaar werd Gearbox overgenomen door het Zweedse Embracer Group.