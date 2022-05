Nieuwe eigenaar Deus Ex en Tomb Raider ziet 'veel potentie' in sequels, remakes

De Embracer Group zegt 'veel potentie' te zien in recent van Square Enix overgenomen gamefranchises als Deus Ex en Tomb Raider. Het ziet dat 'niet alleen in vervolgen, maar ook in remakes, remasters, spin-offs en transmedia projecten binnen de [Embracer] Group'.

Enerzijds is het logisch dat de Embracer Group een rendement wil halen uit zijn nieuwe investeringen. Anderzijds is het toch een noemenswaardige koerswijziging ten opzichte van wat de Japanse uitgever Square Enix met de gameseries in kwestie deed. Twee van de drie bovengenoemde grote franchises, Deus Ex en Thief, werden voor zover bekend door het Japanse bedrijf niet actief benut. De laatste grote Deus Ex-game stamt uit 2016 en de laatste Thief uit 2014. Square Enix liet in voorgaande kwartaalbesprekingen vaker weten dat de franchises niet zoals gewenst presteerden op de markt.

De Embracer Group, een Zweedse investeringsmaatschappij, verwacht dat ergens in de zomermaanden de overname, die 300 miljoen dollar kost, officieel afgerond zal zijn. Embracer is sinds begin dit jaar het grootste Europese gamebedrijf. Het bedrijf haalde Ubisoft in door de miljardenovername van bordspellenmaker Asmodee. Embracer, dat eerder bekend stond als THQ Nordic, heeft in de afgelopen jaren tal van overnames gedaan en lijkt daar voorlopig niet mee te stoppen. Eind vorig jaar zei het bedrijf nog tientallen gamebedrijven over te willen nemen.

Een ander voorbeeld van een franchise die van Square overgenomen is, is Legacy of Kain. Verder krijgt het gamebedrijf na de overname de inkomsten uit 'meer dan vijftig back-cataloguegames'. Dat zijn games die de studio's in de afgelopen jaren maakten en nog steeds verkocht worden. Ook de studio's Crystal Dynamics, Eidos-Montréal en Square Enix Montréal worden overgenomen. De franchises Just Cause, Life is Strange, Outriders en de meer op Japan gerichte gameseries blijven bij Square.