Deus Ex-maker Warren Spector werkt aan kleinschalige multiplayergame

Warren Spector, regisseur van de originele Deus Ex, werkt aan een multiplayergame. Zijn intentie is om wederom een immersive sim te maken, hetzelfde genre als Deus Ex. Daarnaast moet het een kleinschalige titel worden als het gaat om hoeveel spelers in een potje zitten.

Dat vertelt Spector in een gesprek met gamingwebsite IGN. Hij beschouwt multiplayer als 'de volgende stap in immersive sims'. Verdere details over de game, die de naam Argos: Riders on the Storm heeft, geeft hij niet. Wel verklapt hij dat er bij Otherside Entertainment, de studio waar hij werkt, veel Deep Rock Galactic en Dying Light 2 gespeeld wordt.

Spector is inmiddels 67 jaar oud en in het IGN-stuk staat dan ook dat als Argos niets nieuws introduceert in het genre, het in zijn ogen tijd zou zijn om met pensioen te gaan. De gamemaker belooft echter dat de game waar ze aan werken dat wel gaat doen.

Spectors grootste prestatie is Deus Ex, een game uit het jaar 2000 voor de pc en PS2. Dat is een first-person actie-rpg die de speler veel vrijheid biedt. Dat neemt niet alleen de vorm aan van keuze in wapens, upgrades en speciale abilities in de vorm van augmentations, maar ook in gesprekken, de navigatie door levels heen en hoe problemen op te lossen. Die vrijheid is kenmerkend voor het immersive sim-genre, waar games als System Shock, BioShock, Prey 2017 en Dishonored ook toe behoren. Deus Ex komt nog vaak hoog terecht op ranglijsten van beste games aller tijden.

Wat verder de inhoud van Argos: Riders on the Storm, wordt, is niet bekendgemaakt. Ook heeft de game nog geen releasedatum. De studio, Otherside Entertainment, werkte eerder aan Underworld Overlord, Underworld Ascendant en heeft ook System Shock 3 in de maak.