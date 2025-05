Square Enix Montréal wordt hernoemd naar Studio Onoma na overname door Embracer

Square Enix Montréal, de studio achter Hitman GO en Lara Croft GO, gaat Studio Onoma heten. De naamsverandering is een onderdeel van de overname door het Zweeds gamebedrijf Embracer Group, die in augustus is voltooid.

Het nieuwe merk gaat volgens Onoma dienen als 'een paraplu voor meerdere producten, programma's en initiatieven'. De nieuwe naam moet het bedrijf daarnaast 'niet belemmeren om met de markt mee te groeien'. De studio deelt geen concrete details over eventuele uitbreidingsplannen. Er is gekozen voor de naam Onoma, omdat 'dat het Griekse woord is voor 'naam' en dat namen eindeloze mogelijkheden bieden', stelt het bedrijf.

Onoma heeft momenteel drie nieuwe smartphonegames in ontwikkeling. De ontwikkelaar werkt aan Tomb Raider Reloaded, een Space Invaders-game en Avatar Generations. Die laatste is gebaseerd op de animatieserie Avatar: The Last Airbender. Bij al deze games wordt aangegeven dat ze 'binnenkort' verschijnen.

In mei werden Crystal Dynamics, Eidos-Montréal en Square Enix Montréal door Square Enix aan Embracer Group verkocht voor 300 miljoen dollar. Daarmee kreeg het Zweedse bedrijf ook de rechten van franchises als Tomb Raider, Deus Ex en Thief in handen. Crystal Dynamics en Eidos-Montréal worden voor zover bekend niet hernoemd; alleen Square Enix Montréal krijgt een nieuwe bedrijfsnaam.

Nu de overname is afgerond, heeft Embracer wereldwijd 124 studio's in handen met meer dan 14.000 medewerkers, waaronder 10.000 gameontwikkelaars. Er worden momenteel meer dan 230 games door de Embracer Group ontwikkeld, waaronder meer dan dertig 'triple-a'-titels. Crystal Dynamics maakte eerder al bekend aan een nieuwe Tomb Raider-game te werken met Unreal Engine 5.