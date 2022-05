Embracer neemt Tomb Raider- en Deus Ex-ontwikkelstudio's over van Square Enix

Embracer Group neemt de rechten op Tomb Raider, Deus Ex, Thief en meerdere oude games over van Square Enix voor 300 miljoen dollar. Ook de ontwikkelaars van die games komen in handen van het Zweedse gamebedrijf. Dat zijn Crystal Dynamics, Eidos-Montréal en Square Enix Montréal.

Embracer heeft een overeenkomst gesloten met Square Enix voor de overname. De deal moet nog goedgekeurd worden door regelgevende instanties, maar Embracer verwacht dat alles in het derde kwartaal van dit jaar zal zijn afgerond.

De Zweedse Embracer Group neemt drie studio's van Square Enix en de bijbehorende intellectuele eigendommen over. De belangrijkste titel is Tomb Raider. Volgens Embracer zijn er wereldwijd tot nu toe 88 miljoen Tomb Raider-games verkocht. Op de tweede plaats staat Deus Ex, met 12 miljoen verkochte exemplaren. Ook Thief en Legacy of Kain behoren tot de games die Embracer in handen krijgt. Verder krijgt het gamebedrijf na de overname de inkomsten uit 'meer dan vijftig back-cataloguegames'. Dat zijn games die de studio's in de afgelopen jaren maakten en nog steeds verkocht worden.

Crystal Dynamics bestaat sinds 1992 en heeft 300 werknemers. De studio maakte in 2013 de reboot van Tomb Raider en was ook verantwoordelijk voor het daarop volgende Rise of the Tomb Raider. De studio werkt momenteel aan een nieuwe Tomb Raider-game, die dus onder de vlag van Embracer zal verschijnen.

Shadow of the Tomb Raider

Eidos-Montréal, opgericht in 2007, heeft bijna 500 werknemers en leverde in de afgelopen jaren games af als Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex Human Revolution en Thief 4. Volgens Embracer werkt de studio nu aan diverse projecten waaronder nieuwe games in 'geliefde franchises en originele nieuwe titels'.

Square Enix Montréal heeft bijna 150 medewerkers en is opgericht in 2011. Deze studio maakt mobiele games op basis van franchises als Hitman, Tomb Raider en Deus Ex. Ook na de overname blijft de studio mobiele games maken, zegt Embracer.

Deus Ex : Human Revolution

Als de overname is afgerond, heeft Embracer wereldwijd 124 studio's in handen met meer dan 14.000 medewerkers, waaronder 10.000 gameontwikkelaars. Er worden momenteel meer dan 230 games door de Embracer Group ontwikkeld, waaronder meer dan 30 'triple a'-titels. Het is nog niet duidelijk onder welk bedrijfsonderdeel de studio's die Embracer overneemt van Square Enix komen te vallen.

Embracer is sinds begin dit jaar het grootste Europese gamebedrijf. Het bedrijf haalde Ubisoft in door de miljardenovername van bordspellenmaker Asmodee. Embracer, dat eerder bekend stond als THQ Nordic, heeft in de afgelopen jaren tal van overnames gedaan en lijkt daar voorlopig niet mee te stoppen. Eind vorig jaar zei het bedrijf nog tientallen gamebedrijven over te willen nemen.