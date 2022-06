Moederbedrijf van THQ Nordic neemt studio achter Metro-games over

De Embracer Group heeft via zijn dochterondernemingen acht studio's ingelijfd. Het gaat onder andere om 4A Games, de maker van de games in de Metro-serie, zoals Metro 2033 en Metro Exodus. De studio valt nu onder Saber Interactive.

De Embracer Group kondigt de serie van overnames aan bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Het bedrijft betaalt 45 miljoen dollar in cash en aandelen om 4A Games over te nemen en dat bedrag kan oplopen tot 80 miljoen dollar als bepaalde doelen de komende vijf jaar worden gehaald. Er waren al sterke banden tussen 4A Games en de Embracer Group. De Metro-games werden uitgegeven door Deep Silver, dat ook een dochteronderneming is van het gamesconcern.

4A Games heeft studio's in Malta en Oekraïne en meer dan 150 medewerkers. Beide studio's en alle medewerkers vallen na de overname onder Saber Interactive, dat is een dochteronderneming van de Embracer Group. Ook komt de engine waarmee de Metro-games zijn gemaakt in handen van het concern. 4A Games werkt momenteel aan een nieuwe game, die niet binnen de Metro-serie valt.

Naast 4A Games neemt de Embracer Group via zijn dochterondernemingen nog zeven andere studio's over. Daar zitten geen grote namen tussen. Het gaat om Pow Wow, Palindrome Interactive, Rare Earth Games, Vermila Studios, Deca Games, New World Interactive en Sola Media. Een aantal van die studio's maakt indiegames en mobiele free-to-playgames.

De Zweedse Embracer Group heette voorheen THQ Nordic AB. Het concern bestaat uit vijf dochterondernemingen: THQ Nordic GMBH, Koch Media/Deep Silver, Coffee Stain Studios, Amplifier Game Invest en Saber Interactive. Onder die merken vallen meer dan 160 studio's.