Ergens in Metro Exodus zit een goede shooter verstopt, maar het valt niet mee om ervan te genieten. Het Oekraïense 4A Games weet hoe het een spannende, verhalende shooter moeten maken. Dat heeft de studio voldoende bewezen met de voorgaande Metro-games. Het valt bovendien te prijzen dat de studio met Metro Exodus een draai aan de eigen formule heeft willen geven, al is het resultaat helaas niet op alle fronten geslaagd. Al ligt dat niet aan die draai, die is namelijk met succes doorgevoerd.

We kennen de Metro-games - dus de voorgangers Metro 2033 en Metro: Last Light - als games waarin je door ondergrondse tunnels vol gevaar dwaalt terwijl je slechts schaarse middelen hebt om die gevaren het hoofd te bieden. Het is zoeken naar wapens en munitie, handelend met de vele vreemde facties die het ondergrondse gangenstelsel bevolken. Tegenstand komt niet alleen van dergelijke facties, maar ook van de vele gemuteerde gedrochten die zijn ontstaan na de nucleaire aanval op Moskou die het startpunt van het overkoepelende Metro-verhaal vormt.

Met de trein

Dit nieuwe deel sluit naadloos aan op dat verhaal. Iedereen die ook maar iets over de game heeft gelezen of gezien, zal hebben begrepen dat de exodus uit de titel aanduidt dat we dit keer de benauwde Moskouse onderwereld verlaten. Artyom, die als vertrouwd de hoofdrol speelt, vermoedt dat er leven is buiten de stad, in delen van het land die minder zijn getroffen door de nucleaire aanval. Na de nodige tegenstribbelingen weet hij de stad te verlaten. Dat is de opzet van de game: Artyom verlaat Moskou met een groep lotgenoten en trekt per trein oostwaarts, door het immense Russische rijk.