Metro Exodus krijgt Enhanced Edition voor pc met meer raytracingeffecten

4A Games werkt aan een verbeterde versie van Metro Exodus voor de pc. Het gaat niet om een update, maar om een nieuwe versie, waarvoor een videokaart met ondersteuning voor raytracing vereist is. Wie de game al heeft, krijgt de nieuwe versie gratis.

Op de pc gebruikte Metro Exodus al enkele raytracingeffecten. Zo werd de techniek ingezet voor global illumination. De nieuwe versie zal raytracing op meer manieren inzetten, waaronder voor reflecties en schaduwen. Ook krijgt de pc-versie ondersteuning voor Nvidia's DLSS 2.0. De Enhanced Edition komt in de lente uit, wanneer precies is nog niet bekend.

Volgens 4A Games zal de Enhanced Edition van Metro Exodus minimaal een gpu die raytracing ondersteunt vereisen. Er is ondersteuning voor zowel AMD- als Nvidia-gpu's. Door de significante wijzigingen is het geen update, maar een volledig nieuwe game. Gamers die Metro Exodus al gekocht hebben, krijgen de nieuwe versie gratis. Bij de consoleversies is dat ook het geval.

Pc-versie met nieuwe raytracingeffecten

Bij de aankondiging van Metro Exodus Enhanced Edition voor de pc noemt 4A Games ook nieuwe details over de next-genversie voor consoles die in de maak is. Het spel was al beschikbaar op de Xbox One en PlayStation 4, maar vorig jaar maakte de ontwikkelaar bekend dat er een nieuwe consoleversie komt met ondersteuning voor raytracing op de Xbox Series X en S en PlayStation 5.

Op de PS5 en Series X draait de game in 4k met 60fps en zowel het spel als de uitbreidingen worden voorzien van raytracing. Laadtijden zijn volgens 4A Games drastisch ingekort en er komt ondersteuning voor de DualSense-controller van de PlayStation 5. Op de Xbox Series S draait de game in een 1080p-resolutie, maar ook met 60fps en raytracing.

Verder maakt 4A Games bekend dat de macOS-versie van Metro Exodus in maart in de Mac App Store wordt verwacht. De Mac-versie is dan ook beschikbaar via Steam en de Epic Games Store. Een Linux-versie volgt 'iets later' op Steam.