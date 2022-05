Verbeterde pc-versie van Metro Exodus voor raytracing-gpu's verschijnt op 6 mei

4A Games brengt Metro Exodus PC Enhanced Edition op 6 mei uit. De verbeterde versie heeft veel meer raytracing-effecten en vereist een gpu die dat ondersteunt. De nieuwe versie is gratis voor spelers die Metro Exodus al bezitten.

De PC Enhanced Edition van Metro Exodus is opgebouwd als een nieuwe game in plaats van een update, omdat er grote technische wijzigingen zijn gemaakt. Het spel vereist een raytracing-gpu met ondersteuning voor DirectX Raytracing. Als minimale vereiste noemt 4A Games een RTX 2060-gpu of een RX 6700 XT. Naast meer raytracing voegt de PC Enhanced Edition ondersteuning voor Nvidia's DLSS 2.0 toe.

Vanaf 6 mei is de verbeterde versie beschikbaar op Steam, in de Epic Games Store, in de Microsoft Store en op GOG. Spelers die Metro Exodus uit 2019 al bezitten, krijgen de nieuwe versie gratis. Omdat het niet op alle platforms mogelijk is om savegames over te zetten naar de nieuwe versie, heeft 4A Games het mogelijk gemaakt om willekeurige levels te laden. Zo kunnen spelers zonder het spel opnieuw te spelen diverse gebieden verkennen.

De verbeterde pc-versie legt vermoedelijk ook de basis voor de verbeterde consoleversie waar 4A Games aan werkt. Er komt een upgrade voor de Xbox Series X en PlayStation 5, waarmee de game op de consoles ook raytracing krijgt en in 4k met 60fps zal draaien. Digital Foundry heeft de Enhanced Edition voor de pc uitgebreid geanalyseerd en toont in een video de verschillen met de huidige versie.