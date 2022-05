Kwartaalomzet van Apple stijgt flink door recordomzet uit Mac en diensten

Apple heeft in het afgelopen kwartaal een omzet van 89,6 miljard dollar behaald. Dat is 54 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In alle productcategorieën steeg de omzet flink. Macs en diensten waren goed voor een recordomzet.

Producten waren goed voor 72,7 miljard dollar aan omzet en de diensten waren goed voor 16,9 miljard dollar. De kwartaalomzet uit diensten is nieuw een record en 27 procent hoger dan een jaar geleden. Apple haalt nog altijd de meeste omzet uit de verkoop van iPhones; 47,9 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Dat is 66 procent hoger dan in het vergelijkbare kwartaal een jaar geleden.

Volgens Apple komen die hoge cijfers door het succes van de iPhone 12-serie. Verkoopaantallen of details over specifieke modellen noemt de fabrikant niet. De omzet uit iPhones is ook veel hoger dan vorig jaar omdat de iPhone 12-serie later dan gebruikelijk uitkwam. Daardoor werd pas in het afgelopen kwartaal de 'balans voor vraag en aanbod' behaald, zegt Apple.

Mac-verkopen waren goed voor een recordbedrag van 9,1 miljard dollar. Dat is een stijging van 70 procent ten opzichte van vorig jaar. Apple verdiende 7,8 miljard dollar met leveringen van iPads, een stijging van 79 procent. Ook de categorie Wearables, home and accessoires, waar de Apple Watch onder valt, deed het goed met 7,8 miljard dollar omzet en 25 procent groei.

Volgens Apple zijn drie op de vier kopers van een Watch nieuwe klanten, die nog niet eerder een Apple Watch hebben gehad. Dat geeft volgens de fabrikant aan dat er nog veel groei mogelijk is in dit segment. De nettowinst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 23,6 miljard dollar, omgerekend zo'n 19,5 miljard euro.