Brit klaagt Apple aan wegens commissie en wil compensatie voor Britse gebruikers

Een Britse universitair docent is naar een Brits tribunaal gestapt om een class-action-achtige zaak tegen Apple aan te spannen. De docent noemt de 30 procent commissie die Apple vraagt van appmakers onrechtmatig en eist compensatie voor alle Britse Apple-gebruikers.

De groep die de zaak maandag indiende, claimt volgens de BBC dat het de klanten zijn die uiteindelijk moeten betalen voor Apples commissie van 30 procent in de App Store. Daarom zouden de gebruikers een schadevergoeding moeten krijgen. Daarnaast claimt de groep dat Apple bewust potentiële concurrenten buitensluit en dat het gebruikers dwingt om Apples eigen betaalsysteem te gebruiken.

Met dit betaalsysteem zou Apple 'onrechtmatig veel winst' maken, claimt de groep. De groep wordt aangevoerd door Rachael Kent, universitair docent Digitale Economie aan de King's College London-universiteit. Apples handelingen zouden in strijd zijn met mededingingsrecht, daarom zouden de Britten compensatie kunnen krijgen, stelt Kent. De totale schadevergoeding zou op kunnen lopen tot omgerekend 1,74 miljard euro, denkt de groep.

Voor de zaak is de groep naar het Competition Appeal Tribunal gestapt. Dit Britse tribunaal besluit of de zaak door mag gaan en of deze als een collectieve zaak gezien mag worden. In het geval dat dit een collectieve zaak wordt, zou iedereen die ooit in het Verenigd Koninkrijk via de App Store een app, app-abonnement of in-app aankopen heeft aangeschaft, onder de collectieve zaak kunnen vallen. De collectieve rechtszaken zijn dan opt-out; mensen moeten dus expliciet aangeven dat ze niet mee willen doen.

Apple weerspreekt de aantijgingen van Kent en haar groep. Het bedrijf zegt dat de rechtszaak 'onverdienstelijk' is en zegt dat de commissie van dertig procent normaal is in digitale markten. Er lopen nu meerdere rechtszaken en juridische procedures rondom die commissie en Apples vermeende concurrentievervalsing. Eerder beschuldigde de Europese Commissie Apple van concurrentievervalsing. Dit onderwerp staat ook centraal in de rechtszaak tussen Epic en Apple, waar Tweakers eerder een achtergrondartikel over schreef.