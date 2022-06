Apple verlaagt commissie App Store naar 15 procent voor kleine ontwikkelaars

Ontwikkelaars die met hun apps in de App Store van Apple minder dan een miljoen dollar per jaar verdienen, hoeven vanaf volgend jaar nog maar 15 procent af te dragen. Nu is dat nog 30 procent. Het hoge tarief blijft bestaan voor ontwikkelaars die meer verdienen.

Apple voert het App Store Small Business Program per 1 januari 2021 in. Ontwikkelaars moeten zich aanmelden voor dat programma om in aanmerking te komen voor de gereduceerde commissie. Dat kan als ontwikkelaars dit jaar minder dan een miljoen dollar hebben verdiend met hun apps.

Ook nieuwe ontwikkelaars komen in aanmerking voor het programma en de lage commissie. Als hun omzet binnen een jaar toch boven de miljoen dollar uitkomt, geldt het hoge tarief voor de rest van dat jaar. Ontwikkelaars die nu meer dan een miljoen dollar verdienen, maar hun inkomsten zien afnemen en in een later jaar onder het bedrag uitkomen, kunnen zich weer aanmelden voor de lagere commissie.

Apple zegt de commissie voor kleine ontwikkelaars te verlagen om zo onafhankelijke ontwikkelaars te steunen 'tijdens een periode van ongekende wereldwijde economische uitdagingen'. Apple gaat in december alle details over het programma bekendmaken.

Het nieuwe programma verandert niets aan de afdracht die grote bedrijven betalen aan Apple. Die klagen ook over het percentage van 30 procent. Fortnite-maker Epic Games is daarover met Apple in een rechtszaak verwikkeld. Ook Spotify heeft kritiek op de commissie van 30 procent en diverse bedrijven, waaronder Microsoft, hebben zich aangesloten bij de Coalition for App Fairness. Die organisatie lobbyt voor het reguleren van het monopolie van Apple bij de App Store.