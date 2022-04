Apple is begonnen met lagere App Store-commissie voor kleine ontwikkelaars

Apple is begonnen met rekenen van een lagere commissie voor ontwikkelaars die minder dan een miljoen dollar per jaar omzet halen uit de App Store. De verlaging zou vanaf 1 januari in gaan, maar sommige ontwikkelaars melden dat dit nu al het geval is.

De maker van Mac-app ImageFramer toont op Twitter screenshots van zijn omzet en verdiensten op 24 december. Zijn app heeft op die dag 50 dollar omzet opgeleverd en daarvan krijgt hij 42,5 dollar. De commissie die Apple zich toe-eigent is daarmee 15 procent, voorheen was dat 30 procent.

Volgens AppleInsider zijn er ook andere ontwikkelaars die melden dat ze nu minder commissie betalen, maar de verandering is nog niet voor alle in aanmerking komende ontwikkelaars doorgevoerd. Apple zei aanvankelijk dat dit per 1 januari 2021 zou gebeuren.

In november maakte Apple bekend dat ontwikkelaars die per jaar minder dan een miljoen dollar verdienen, minder commissie hoeven af te dragen. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten ontwikkelaars zich aanmelden voor het App Store Small Business Program. Grote ontwikkelaars die veel omzet behalen uit de App Store blijven het hoge tarief van 30 procent betalen.