Google is nog in gesprek met toezichthouders over 'privacylabels' bij apps

Ontwikkelaars van Apple-apps moeten vanaf dinsdag uitgebreide details geven over het datagebruik in hun apps en Apple gaat die tonen in 'privacylabels'. Dit gebeurt op verzoek van toezichthouders en die willen dat ook Google dit doet. Google geeft daar nog geen gehoor aan, maar zegt nog in gesprek te zijn.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt meldt in een persbericht dat Apple vandaag officieel begint met het informeren van consumenten over datagebruik van apps. Ontwikkelaars moeten vanaf dinsdag uitgebreide informatie geven over hoe apps met data omgaan, als ze nieuwe apps indienen of updates insturen. Die informatie gaat Apple gebruiken om privacylabels te tonen in de App Store.

Apple voegt de labels toe op verzoek van 27 internationale consumententoezichthouders, waaronder de Nederlandse ACM. De toezichthouders zijn verenigd in ICPEN, het International Consumers Protection and Enforcement Network. Die organisatie deed begin 2019 een oproep aan Apple en Google om consumenten duidelijkheid te verschaffen over het datagebruik en de privacy van apps.

In juni kondigde Apple de komst van de privacylabels aan, die zijn gebaseerd op het voorstel van de ICPEN. De toezichthouders hebben ook gesprekken gehad met Google, maar die techgigant heeft nog geen vergelijkbare plannen aangekondigd. De ACM schrijft dat Google tot nu toe geen gehoor heeft gegeven aan de oproep.

Google zegt desgevraagd tegen Tweakers nog in gesprek te zijn met verschillende ICPEN-leden. Inhoudelijk wil Google daar verder niet op ingaan, omdat die gesprekken nog lopen. Naast de ACM heeft ook de Britse evenknie CMA een persbericht online gezet, waarin staat dat er nog gesprekken met Google lopen.

Bij de aankondiging van de oproep aan Apple en Google schreef de ACM dat toezichthouders sancties kunnen opleggen aan de bedrijven als die niet tegemoetkomen aan de gestelde eisen. De ACM is nog niet bezig met een dergelijke vervolgactie, zegt woordvoerder Saskia Bierlings tegenover Tweakers. De woordvoerder bevestigt dat er nog gesprekken met Google lopen.