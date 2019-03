ACM roept Apple en Google op hun appstores aan te passen voor gegevensgebruik

De ACM roept samen met 26 andere Europese toezichthouders Apple en Google op hun appstores aan te passen. App-aanbieders kunnen consumenten nu onvoldoende informeren over het gegevensgebruik van hun app. Dat moet volgens de toezichthouders veranderen.

Volgens bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh hebben consumenten het recht om te weten wat een app doet met hun gegevens. De app-stores van Apple en Google laten nu volgens de bestuurslid onvoldoende zien wat een app doet met gegevens. Dat moet veranderen, anders kunnen sancties volgen, zeggen de toezichthouders. Volgens het Noorse Forbrukertilsynet is het informeren van gebruikers vooral belangrijk als apps gemaakt zijn om geld te verdienen met die informatie.

De consumententoezichthouders hebben vorig jaar onderzoek gedaan naar de manier waarop consumenten in de digitale winkels worden geïnformeerd over welke gegevens door apps worden verzameld en wat daarmee wordt gedaan. De indeling van de app-stores geeft volgens de toezichthouders onvoldoende mogelijkheid om informatie over het gebruik van data te kunnen weergeven.

In een gezamenlijk ondertekende brief schrijven de toezichthouders aan Google dat gebruikers nu ver door moeten scrollen om op een link te kunnen klikken. Die verwijst de gebruiker weer door naar een externe site van de app-bouwer. Daardoor is het volgens de toezichthouders 'praktisch onmogelijk' om te vergelijken op gebruik van gegevens door apps. Deze informatie moet volgens de ondertekenaars zichtbaar zijn in de app-winkel, op de eerste productpagina.

De ACM schrijft verder dat uit onderzoek blijkt dat consumenten apps vergelijken op basis van de manier waarop apps gegevens gebruiken, mits zij daar vooraf over zijn geïnformeerd. De ACM zegt niet over welk onderzoek dit gaat. Het is niet voor het eerst dat de ACM klaagt over de informatie met betrekking tot gegevensverzameling in apps, afgelopen zomer deed de toezichthouder dat eerder.