ACM hoeft van rechter geen actie te ondernemen tegen Datavrije Muziek T-Mobile

De rechtbank in Rotterdam heeft beslist dat de Autoriteit Consument & Markt geen actie hoeft te ondernemen tegen de dienst Datavrije Muziek van T-Mobile. Bits of Freedom stapte vorig jaar naar de rechter in een poging om dat af te dwingen.

Met de uitspraak volgt de rechtbank de eerdere uitspraak die in april 2017 werd gedaan, toen de ACM en T-Mobile in de rechtszaal stonden over de kwestie. Destijds oordeelde de rechter dat T-Mobile zijn dienst Datavrije Muziek mag aanbieden, omdat Europese regels zerorating toestaan.

Bits of Freedom stapte vorig jaar naar de rechter in een poging om de ACM actie te laten ondernemen tegen de dienst van T-Mobile. De consumentenautoriteit had zich al neergelegd bij de uitspraak van de rechter en had een handhavingsverzoek van de burgerrechtenorganisatie afgewezen. Volgens de nieuwe uitspraak is er geen aanleiding om af te wijken van de eerdere uitspraak.

Bits of Freedom noemt de uitspraak teleurstellend en een klap voor de sterke bescherming van netneutraliteit. Volgens de burgerrechtenorganisatie maakt de uitspraak vooral duidelijk dat de huidige interpretatie van de Europese netneutraliteitsregels een verslechtering is ten opzichte van de eerdere regels die in Nederland sinds 2012 van toepassing waren. Bits of Freedom kan nog in hoger beroep gaan, de organisatie zegt op dit moment uit te zoeken of dat verstandig is.

T-Mobile begon in 2016 met het aanbieden van Datavrije Muziek. Dataverbruik van aangesloten muziekstreamingdiensten wordt niet in rekening gebracht bij klanten. Aanvankelijk eiste de ACM dat T-Mobile daarmee zou stoppen, omdat het in strijd zou zijn met de Nederlandse netneutraliteitsregels. De provider stelde dat het volgens Europese wetgeving wel mag en kreeg daarin van de rechter gelijk. Als gevolg daarvan werd vorig jaar het categorische verbod op zerorating uit de Nederlandse Telecommunicatiewet gehaald.