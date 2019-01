Canon: markt voor digitale camera's bereikt over twee jaar dieptepunt

Fujio Mitarai, ceo van de Japanse camerafabrikant Canon, zegt dat de markt voor digitale camera's in de komende twee jaar halveert en dat dan de bodem is bereikt. Uiteindelijk zullen alleen nog gevorderde amateurs en professionals camera's kopen.

De topman van Canon zegt in een interview met de Japanse zakenkrant Nikkei dat het verkoopvolume van Canon-camera's in de afgelopen jaren ieder jaar met zo'n tien procent is gedaald. Volgens Fujio Mitarai omvat de wereldwijde markt voor camera's met verwisselbare objectieven momenteel zo'n tien miljoen stuks. Het segment van spiegelloze camera's groeit volgens de topman, maar dat komt doordat fotografen hun spiegelreflex inwisselen; het zou geen groei van de markt in zijn geheel zijn.

Mitarai verwacht dat de daling twee jaar zal doorzetten en dat dan de bodem wordt bereikt. Op dat punt zou de markt voor digitale camera's jaarlijks uit vijf of zes miljoen stuks bestaan. Die worden dan vrijwel allemaal gekocht door gevorderde amateurs en professionele fotografen. De daling in de cameramarkt is al jaren gaande door de opkomst van smartphones. Het segment van digitale compactcamera's is al vrijwel volledig verdwenen.

Canon zal zich steeds meer gaan richten op zakelijke toepassingen, zegt de ceo. Hoewel de markt voor consumentencamera's daalt, blijven andere markten, zoals die voor industriële toepassingen en beveiliging, groeien.