Bijna 70 procent van de Nederlanders heeft geen tot weinig privacyzorgen

Een ruimte meerderheid van de Nederlanders maakt zich niet tot nauwelijks zorgen om de bescherming van zijn persoonsgegevens. Van de mensen die zich veel tot zeer veel zorgen maken, doet 29 procent dat over online zoekgedrag.

Bij een onderzoek in opdracht van de Autoriteit Persoonsgegevens gaf 6 procent van de respondenten aan zich helemaal geen zorgen over zijn privacy te maken. Een ruime meerderheid van 62 procent heeft weinig zorgen, 27 procent geeft aan zich 'veel zorgen' te maken en 5 procent doet dat heel veel. Het onderzoek werd door bureau Motivaction in de periode van 12 tot 17 januari 2019 uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1002 Nederlanders van 18 tot en met 75 jaar. Er is geen onderverdeling in leeftijdsgroepen gemaakt wat betreft privacyzorgen.

Van de mensen die zich veel tot zeer veel zorgen om zijn privacy maakt, doet 35 procent dat over eventuele kopieën van het identiteitsbewijs. Daarnaast is het online zoekgedrag een bron van zorg, evenals berichten en beelden op sociale media.

Wat bedrijven en organisaties betreft zijn het vooral webwinkels die reden tot zorg zijn, daarachter volgen overheden, techbedrijven en banken en verzekeraars. De reden voor de zorgen zijn divers. De respondenten noemen onder andere misbruik van gegevens en toegang door onbevoegden. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft verder aan dat 12 procent van de ondervraagden wel eens gebruik heeft gemaakt van een privacyrecht. Mensen die dat niet hebben gedaan geven onder andere aan dat ze niet weten hoe ze dat moeten doen, het 'gedoe' te vinden of niet belangrijk genoeg vinden.

Redenen van privacyzorgen van de 32 procent van de respondenten die zich veel tot zeer veel zorgen maken.