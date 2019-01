Onderzoek: driekwart van gebruikers weet niet dat Facebook interesses opslaat

Ongeveer 74 procent van de Facebook-gebruikers wist in een Amerikaans onderzoek niet dat het sociale netwerk een profiel opbouwt, waarin het gokt wat de interesses en politieke voorkeuren van gebruikers zijn. Die interesses kloppen volgens veel gebruikers wel, volgens anderen niet.

Facebook gokt op basis van wat gebruikers liken en doen op het sociale netwerk wat interesses zijn en laat dat zien op de Advertentievoorkeuren-pagina. Terwil 74 procent van de respondenten in een onderzoek van Pew Research wist dat die pagina bestond, zei 12 procent daar wel van te weten. Bij nog eens 11 procent stond op die pagina niets.

Van alle mensen bij wie daar wel wat stond, zegt 59 procent dat de interesses op zijn minst een beetje kloppen. Ongeveer 27 procent zegt na het zien van de pagina dat Facebook er helemaal naast zit. Het sociale netwerk gebruikt de interesses om gerichte advertenties te laten zien. Bij politieke voorkeuren, iets dat in de Verenigde Staten door het bestaan van twee grote partijen eenvoudiger is, gokt Facebook het in 73 procent van de gevallen goed.

De resulaten zijn gebaseerd op onderzoek dat plaatsvond rond september vorig jaar onder 963 respondenten. Pew zegt dat de foutmarge voor de resultaten rond 3,4 procentpunten is. Facebook heeft niet gereageerd op de resultaten uit het onderzoek.