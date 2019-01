HMD Global onderzoekt agressief afsluiten apps op achtergrond Nokia-smartphones

HMD Global onderzoekt of Nokia-smartphones apps te snel afsluiten op de achtergrond zonder gebruikers daarvan te laten weten. Volgens ontwikkelaars zijn Nokia's het meest agressief in het afsluiten van apps.

HMD Global heeft het in onderzoek, maar verdere details geeft het Finse bedrijf niet in een statement aan NokiaMob. Het afsluiten van apps in de achtergrond voorkomt onder meer excessief gebruik van de accu, maar als apps te snel worden afgesloten of de software de verkeerde apps afsluit, kan dat vervelende gevolgen hebben. Dat geldt onder meer voor apps die tracken op de achtergrond, zoals fitness-apps, apps voor flitsmeldingen en wekkers.

De Nokia-smartphones zijn volgens ontwikkelaars die zich hebben geuit op Dontkillmyapp het meest agressief in het afsluiten van apps in de achtergrond. Ook onder meer OnePlus en Xiaomi zouden apps op de achtergrond snel afsluiten. Dat gebeurt onder meer na enige tijd als gebruikers het scherm uitzetten.

Het is onbekend wanneer HMD zijn onderzoek heeft afgerond, wat het precies behelst en wanneer er resultaten zullen zijn. HMD gebruikt Android One op zijn recente toestellen, een variant op stock Android met slechts functionele toevoegingen van de fabrikant. Of accu-optimalisaties daar ook toe behoren, was tot nu toe niet bekend.