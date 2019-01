Microsoft haalt zoekfunctie Windows los van Cortana

Microsoft gaat in een komende versie van Windows de zoekfunctie in Windows lostrekken van digitale assistent Cortana. Het bedrijf had die functies met Windows 10 met elkaar geïntegreerd. De scheiding moet de ontwikkeling van nieuwe functies voor beide makkelijker maken.

De scheiding van de zoekfunctie van Cortana is nu al live voor gebruikers van build 18317 in de Windows Insider Fast Ring, waarin gebruikers functies vroegtijdig testen en daarbij op de koop toenemen dat die builds mogelijk niet optimaal werken. Na de update leidt de zoekbalk alleen naar een zoekfunctie op de computer zelf, om bijvoorbeeld bestanden en mappen te vinden, zegt Microsoft. Een druk op de Cortana-knop ernaast opent de stemfunctie van Cortana.

Door de functies te scheiden moet het makkelijker worden om beide toepassingen verder te ontwikkelen. Ook de instellingen zijn apart van elkaar gezet. Het is onbekend hoe Microsoft Cortana en de zoekfunctie verder wil ontwikkelen. Microsoft zette Cortana live met Windows Phone 8.1 bijna vijf jaar geleden, maar is sindsdien achterop geraakt bij concurrenten als Amazon Alexa en Google Assistant. Beide digitale assistenten werken op veel meer apparaten dan Cortana. Cortana en Alexa zijn inmiddels met elkaar geïntegreerd.

De scheiding van beide functies komt vermoedelijk in de stabiele versie die Microsoft aanduidt als 19H1, de update voor Windows 10 die vermoedelijk dit voorjaar uitkomt. Cortana is niet beschikbaar in het Nederlands en alleen gebruikers in de Benelux die Windows op Engels instellen kunnen de digitale assistent gebruiken.