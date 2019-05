Toekomstige Windows-versie blokkeert verbinding wifi-netwerk met wep-beveiliging

Microsoft heeft de lijst van Windows 10-onderdelen die het niet meer ontwikkelt of ondersteunt bekendgemaakt. Bij verbinding met draadloze netwerken met wep- of tkip-beveiliging toont het OS voortaan een waarschuwing en in de toekomst is verbinden niet meer mogelijk.

De waarschuwingsnotificaties bij het verbinden via wifi-standaarden wep of tkip verschijnen in de deze week vrijgegeven Windows 10 May 2019 Update, oftewel versie 1903. Microsoft maakt niet duidelijk wanneer Windows helemaal geen verbinding via wep en tkip meer toestaat, anders dan dat dit bij 'een toekomstige release' zal zijn.

Het bedrijf stelt dat wifi-routers het op aes-encryptie gebaseerde wpa2 of het nieuwe wpa3 moeten ondersteunen. Het aantal netwerken die wep-beveiliging gebruiken voor verbindingen bedraagt volgens Wigle nog zo'n 6 procent. Dat is iets meer dan wpa, met 5,55 procent. Sinds 2006 stelt de Wi-Fi Alliance de ondersteuning voor wpa2 verplicht om het wifi-logo te mogen draaien.

Microsoft schrapt verder de op xddm gebaseerde remote display drivers, oftewel het Windows 2000 Display Driver Model. Ook de functie om sms-berichten van Windows Mobile te synchroniseren verdwijnt uit Windows 10, evenals de optie voor roaming van de taakbalkinstellingen. Verder moet Windows To Go het veld ruimen. Deze mogelijkheid om Windows vanaf usb-opslag op te starten en uit te voeren werd al niet meer ondersteund. Microsoft schrapt ook de Print 3D-app. Deze is vervangen door de 3D Builder.