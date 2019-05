Ddr4-geheugen is weer bijna net zo goedkoop als in voorjaar 2016

De prijs van ddr4-geheugenreepjes is gedaald naar minder dan 4,5 euro per gigabyte. Daarmee komen de prijzen weer in de buurt van die in het voorjaar van 2016, toen de ddr4-geheugenprijzen op hun laagste punt waren. De daling zet nog voort.

De allergoedkoopste ddr4-geheugenreepjes staan op het moment van schrijven in de Pricewatch voor minder dan 4 euro per gigabyte. Het gaat dan om kitjes van 32GB ddr4 en aanbiedingen bij enkele webwinkels. Bij kleinere geheugenhoeveelheden is de prijs per gigabyte iets hoger, maar er zijn tientallen setjes met variërende groottes en snelheden te koop met een prijs van ongeveer 4,5 euro per gigabyte.

Daarmee zijn de prijzen meer dan gehalveerd sinds begin 2018. Tweakers heeft de prijsdata van een elf populaire ddr4-kitjes geanalyseerd. Het gaat om kitjes die sinds begin 2016 op de markt zijn en nog steeds te koop zijn. In juni 2016 was de laagste prijs per gigabyte van al die kitjes samen 4,4 euro. Momenteel is dat 5,5 euro. In januari 2018 was de prijs het hoogst met 11,6 euro per gigabyte.

De dalende prijzen worden veroorzaakt door een overschot aan geheugenchips. De vraag naar dram is volgens marktonderzoeker TrendForce laag omdat de wereldwijde markt voor smartphones niet meer groeit en omdat er minder vraag is naar geheugen voor in servers. Ook zijn de tekorten aan Intel-cpu's een oorzaak voor de sterk dalende geheugenprijzen. In maart zei het onderzoeksbureau dat die tekorten nog minimaal tot het derde kwartaal van dit jaar aanhouden. Omdat computerfabrikanten met die processortekorten te maken hebben, kopen ze ook minder ramgeheugen.

TrendForce denkt dat de prijzen dit jaar laag blijven en mogelijk volgend jaar weer gaan stijgen. Een prijsstijging zou dan vooral komen door de introductie van nieuwe geheugentypes zoals mram, pram en rram. Samsung, een van de grootste geheugenfabrikanten, zei bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal te verwachten dat de vraag naar dram in de tweede helft van dit jaar weer toeneemt. Dat zou kunnen betekenen dat de dramprijzen stabiliseren of weer stijgen.

Dalende geheugenprijzen zijn ook zichtbaar bij andere productgroepen. Zo is de prijs per gigabyte van ssd's bij de goedkoopste modellen gedaald naar ongeveer 10 eurocent. Dat resulteert in 960GB- en 1TB-ssd's die voor ongeveer 100 euro te koop zijn. Ook is de prijsdaling zichtbaar bij geheugenkaartjes, al is de prijs per gigabyte met een minimum van ongeveer 11 cent daarvan nog wel iets hoger dan bij ssd's. Inmiddels zijn er 128GB-kaartjes te koop voor zo'n 15 euro.

Ssd's en geheugenkaartjes maken geen gebruik van dram, maar van nandgeheugen. Door nieuwe ontwikkelingen wordt telkens de capaciteit per geheugenchip verhoogd, wat over het algemeen de trend van dalende prijzen per gigabyte in stand houdt. Op de markt voor nandgeheugen is er momenteel echter ook een overschot. Volgens TrendForce bieden fabrikanten het geheugen momenteel tegen kostprijs aan.