donderdag 16 februari 2017

De prijzen die afnemers van grote hoeveelheden pc-dram moeten betalen voor het geheugen, zijn in het laatste kwartaal van 2016 met 30 procent gestegen. De verwachting is dat die zogenoemde contractprijzen in het huidige kwartaal nog verder stijgen.

Wegens een tekort van het aanbod, stijgen de contractprijzen voor pc-dram mogelijk met 40 procent in het huidige kwartaal en ook in het volgende kwartaal moeten afnemers rekening houden met een prijsstijging, meldt DrameXchange, een onderzoeksbureau dat zich richt op de geheugenmarkt.

De oorzaak ligt bij de grote vraag naar dram voor smartphones. In het laatste kwartaal van het jaar werden veel smartphones verkocht. In aanloop naar die periode begonnen geheugenfabrikanten de productie van dram voor pc's al terug te schalen, om zich op mobiel dram te richten.

Samsung is marktleider in de geheugensector, met een aandeel van 47,5 procent. Het eveneens Koreaanse SK Hynix neemt 26,7 procent van de markt voor zijn rekening en het Amerikaanse Micron heeft een marktaandeel van 19,4 procent.

Hoewel het om contractprijzen gaat, rekenen fabrikanten van geheugenreepjes de prijzen wel door aan de consument. Ook in de Pricewatch is de prijsstijging van eind 2016, begin 2017 waar te nemen bij dram-producten. Het gaat overigens niet alleen om dram-prijzen, ook de prijzen voor nand-geheugen zitten in de lift.

Prijsontwikkeling van Kingston HyperX Fury black HX318C10FBK2/8