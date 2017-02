Door Joris Jansen, donderdag 16 februari 2017 19:28, 12 reacties • Feedback

Eric Schmidt, de huidige bestuursvoorzitter van Alphabet en de voormalige Google-ceo, heeft in een conferentie over internetbeveiliging gezegd dat onderzoek naar kunstmatige intelligentie moet plaatsvinden in het openbaar en niet in militaire onderzoeksinstituten.

De voormalige directeur van Google gaf aan dat het heel belangrijk is om overheden te overtuigen dat het voor iedereen beter is als we een meer open internet hebben, en dat het niet 'gemilitariseerd' mag worden door kunstmatige intelligentie. Schmidt is bijvoorbeeld bang dat landen het gevaar van hacks gaan gebruiken als een excuus om de toegang tot het internet te beperken. Als landen onderzoek naar ai transparant maken, kan dat ook helpen om het beeld van het publiek van ai als een enge en apocalyptische ontwikkeling, wat meer bij te stellen naar een positiever beeld. Dit schrijft Zdnet op basis van uitspraken van Schmidt tijdens de conferentie.

Schmidt heeft gezegd dat hij er jaren geleden volledig naast zat toen hij dacht dat het met de ontwikkeling van kustmatige intelligentie niet zo'n vaart zou lopen. Aanvankelijk was Schmidt behoorlijk sceptisch over de toenemende mogelijkheden van ai. Hij gaf toe de ontwikkeling te hebben onderschat, schrijft Fortune, eveneens op basis van zijn uitlatingen.

Tegelijkertijd zegt Schmidt dat we nog in de prille beginfase zitten wat betreft kunstmatige intelligentie en dat we ons beter zorgen kunnen maken om andere mensen dan om robots die met kunstmatige intelligentie in staat zijn zich tegen ons te keren. Schmidt refereerde daarbij aan een uitspraak van zijn vriend Andy McAfee, een wetenschapper bij MIT, die stelde dat de mens eerder in opstand komt dan computers. Volgens Schmidt gebeuren er genoeg andere zaken waar we ons druk om moeten maken, zo meldt CNBC.