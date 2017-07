Elon Musk: Mark Zuckerberg begrijpt weinig van kunstmatige intelligentie

Elon Musk, de topman van SpaceX en Tesla, heeft op Twitter gezegd dat Mark Zuckerbergs begrip van het onderwerp kunstmatige intelligentie beperkt is. De oprichter van Facebook deed eerdere negatieve bedenkingen van Musk over ai, af als onbegrijpelijk.

Zuckerberg heeft op Facebook vragen beantwoord over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Daarin gaf hij aan dat hij weinig moet hebben van pessimistische visies over de ontwikkeling van ai in de toekomst, daarbij direct verwijzend naar de visie van Elon Musk. Zuckerberg zegt een optimistische visie te hebben, en de mensen die onheilspellende scenario's schetsen over ai, niet te begrijpen.

Musk heeft eerder juist gewaarschuwd voor de gevolgen van een ongebreidelde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hij noemde het een fundamenteel risico voor de samenleving en wil daarom dat nationale overheden ai gaan reguleren. Musk vindt dat mensen zich zorgen zouden moeten maken om de meest geavanceerde vormen van kunstmatige intelligentie. Hij zegt te blijven waarschuwen voor de gevaren, omdat hij denkt dat mensen niet weten wat ze ervan moeten vinden, totdat ze zien hoe robots mensen in de straten doden.

Zuckberg stelt dat ai in veel opzichten juist levens kan redden. Daarbij wijst hij op levensreddende technologieën in de medische sector die ziektes kunnen diagnosticeren en ai die via zelfrijdende auto's het aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk kan inperken. Zuckerberg erkent dat technologie voor zowel het goede als kwade kan worden gebruikt, waardoor voorzichtigheid wel is geboden. Maar volgens hem is er geen enkele reden om te pleiten voor het vertragen van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

De topman van SpaceX en Telsa reageerde onlangs op deze visie van Zuckerberg. In een tweet zei hij dat hij met Zuckerberg heeft gesproken over het onderwerp, maar dat Zuckerbergs begrip over ai beperkt is. In een reactie op iemand die aangaf dat Musk met overtuigende argumenten moet komen om mensen te overtuigen van zijn deterministische visie, liet Musk weten binnenkort met een film te komen over de gevaren van ai.