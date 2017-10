'Kunstmatige intelligentie heeft beperkingen en vormt geen gevaar voor de mens'

Mark Bishop, een Britse professor in computerwetenschappen, heeft tijdens een lezing gezegd dat kunstmatige intelligentie zijn beperkingen heeft, in de zin dat ai de wereld niet begrijpt. Mede daardoor hoeven we volgens hem ook niet bang te zijn voor robots of machines die een gevaar vormen voor de mensheid.

Bishop stelt dat machines niets begrijpen van wat ze doen, zo zei hij tegen The Register. Volgens hem kunnen kan kunstmatige intelligentie wel zaken aanpassen en patronen herkennen, maar mist ai bijvoorbeeld wiskundig inzicht. Ook kunnen computers volgens de professor niet goed overweg met menselijke gevoelens en emoties en kunnen computers kennis niet volledig doorgronden of begrijpen.

Mede door deze eigenschappen is het volgens Bishop onwaarschijnlijk dat er een algehele kunstmatige intelligentie wordt gebouwd. Het overnemen van de wereld is dan ook een doembeeld waar we volgens hem niet bang voor hoeven te zijn, omdat voor computers niets belangrijk is; volgens Bishop geven computers daardoor geen voorrang aan een bepaalde taak ten koste van een andere.

Hij wijst daarbij op een voorbeeld uit 2011, waarbij een bepaald biologieboek op Amazon een prijs kreeg van ruim 23,5 miljoen dollar. Twee resellers, Profmatch en Bordeebook, waren daarvoor verantwoordelijk. Het algoritme van Profmatch zorgde er steeds voor dat de laagste prijs werd ingesteld, terwijl het algoritme van Bordeebook de prijs juist steeds iets hoger dan het prijsniveau van Profmatch instelde. Uiteindelijk leidde dat tot een prijs van een absurd niveau, iets wat een mens van vlees en bloed nooit zo ver had laten komen.

Elon Musk, de topman van SpaceX en Tesla, heeft eerder juist gewaarschuwd voor de gevolgen van een ongebreidelde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hij noemde het een fundamenteel risico voor de samenleving en wil daarom dat nationale overheden ai gaan reguleren. Musk vindt dat mensen zich zorgen zouden moeten maken om de meest geavanceerde vormen van kunstmatige intelligentie. Hij zegt te blijven waarschuwen voor de gevaren, omdat hij denkt dat mensen niet weten wat ze ervan moeten vinden, totdat ze zien hoe robots mensen in de straten doden.

Ook de Engelse natuurkundige Stephen Hawking heeft eerder zijn zorgen over kunstmatige intelligentie geuit. Volgens hem is technologie in de toekomst mogelijk in staat om ons allemaal te vernietigen. Hawking stelt dat technologie zich dermate snel ontwikkelt dat er een kans bestaat dat kunstmatige intelligentie de mensheid uitroeit via een nucleaire oorlog.

Mark Zuckerberg van Facebook deelt deze pessimistische visies niet en dat stelt dat ai in veel opzichten juist levens kan redden. Daarbij wijst hij op levensreddende technologieën in de medische sector die ziektes kunnen diagnosticeren en ai die via zelfrijdende auto's het aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk kan inperken. Zuckerberg erkent dat technologie voor zowel het goede als het kwade kan worden gebruikt, waardoor voorzichtigheid wel is geboden. Maar volgens hem is er geen enkele reden om te pleiten voor het vertragen van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.