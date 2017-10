Vliegveld Eelde is eerste in Europa waar drones mogen vliegen

Groningen Airport Eelde is het eerste Europese vliegveld waar drones mogen vliegen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dit goedgekeurd. Op dit vliegveld worden op termijn tests uitgevoerd, om te kijken hoe drones het beste kunnen worden ge´ntegreerd in het normale vliegverkeer.

Volgens de havenmeester van het Groningse vliegveld, Onno de Jong, is één van de eerste stappen om drones volledig en veilig te integreren, het zichtbaar maken van drones op de radar. Uiteindelijk moet dat leiden tot drones die autonoom en veilig kunnen opereren, om bijvoorbeeld pakketjes te bezorgen of gegevens te verzamelen over landbouwgrond ten behoeve van de precisielandbouw.

Groningen Airport Eelde is een vliegveld waar ook reguliere passagiersvliegtuigen opstijgen en landen, maar de drones zullen geen gevaar vormen voor deze vliegtuigen, omdat de de testvluchten in eerste instantie plaatsvinden op een veilige afstand van de aanvliegroutes van de verkeersvliegtuigen. Bij de toekomstige testvluchten op het vliegveld zal nauw worden samengewerkt met Luchtverkeersleiding Nederland. Waarschijnlijk zullen vanaf maart 2018 de eerste dronevluchten plaatsvinden op de luchthaven.

De tests worden uitgevoerd door DroneHub GAE, een platform dat is opgericht door de provincie Drenthe. Hierin werken bedrijven, kennisinstellingen en de overheid samen aan de ontwikkeling van drones voor civiele toepassingen. Het doel van dit platform is het wegnemen van belemmeringen voor dronetoepassingen, met name in de regelgeving, in de hoop daarmee ook werkgelegenheid te creëren.

Onlangs werd bekend dat de gemeente Schiermonnikoog akkoord is gegaan met het laten uitvoeren van testvluchten met drones, waarbij wordt gekeken of het een bruikbare methode is voor het leveren van medicijnen aan het Waddeneiland. Een dergelijke toepassing kan baat hebben bij de integratie van drones in het reguliere vliegverkeer.