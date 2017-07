VK gaat registratie en veiligheidsexamen voor dronegebruikers verplichten

De regering van het verenigd Koninkrijk heeft bekendgemaakt dat in de toekomst alle gebruikers van drones hun toestellen moeten registreren en ze een veiligheidsexamen moeten afleggen. Ook moet er meer gebruik gemaakt worden van geofencing om gebieden af te bakenen.

De regelgeving zou gelden voor iedere drone die zwaarder weegt dan 250 gram, wat betekent dat dit op de meeste drones van toepassing is. Het registreren van een drone zal mogelijk via een app gaan of online, maar dat soort details heeft de regering op dit moment nog niet vastgelegd. Met de regelgeving wil de regering 'de bevolking beschermen maar tegelijkertijd de maximale potentie van drones benutten', aldus Britse luchtvaartminister Lord Callanan.

In een reactie tegenover de BBC stelt dronemaker DJI het eens te zijn met de maatregelen. Het bedrijf paste al verregaande restricties toe op zijn drones als gebruikers deze niet registreren.

De Britse regering maakte de maatregelen op zaterdag bekend nadat onderzoekresultaten gepubliceerd waren over hoeveel schade drones kunnen aanrichten wanneer ze botsen met helicopters of vliegtuigen. Daaruit bleek onder andere dat drones van bijvoorbeeld 400 gram die geen plastic beschermingslaag om hun motor hebben een vergrote kans hebben om kritieke schade aan te richten bij een helicopter, gelijkend aan een zwaardere drone die wel een beschermde motor heeft. Ook verkeersvliegtuigen zijn kwetsbaar, maar alleen wanneer ze op hoge snelheden vliegen en tegen drones met een gewicht van vier kilo of meer aanbotsen.

In Nederland is de regelgeving rondom drones ook niet soepel, maar een registratie en een examen is er in ieder geval nog niet. Wel is het onder andere verboden op hoogtes boven 50 meter te vliegen, bij vliegvelden in de buurt te vliegen en boven mensenmassa's te vliegen. In België gelden strengere regels, die lijken op wat het Verenigd Koninkrijk gaat invoeren. Ook op Europees gebied wordt gewerkt aan dronewetgeving.