Onderzoek: geluid van drones is vervelender voor mensen dan autolawaai

Een voorlopig onderzoek van ruimtevaartorganisatie NASA stelt dat het zoemende geluid van drones irritanter is voor mensen dan het geluid van voorbijrijdende auto's, ook als beide geluiden hetzelfde volume hebben.

De onderzoekers hadden niet gedacht dat er een dergelijk groot verschil zou worden ervaren tussen de geluiden van grondvoertuigen en drones, zo meldt medeonderzoeker Andrew Christian aan de website New Scientist. Het onderzoek was eigenlijk ook niet op dit verschil gericht; het doel was om vast te stellen of bepaalde onderzoeksfaciliteiten van de ruimtevaartorganisatie konden bedragen aan bredere studies van NASA waarin drones worden onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat de 38 testsubjecten allemaal aangaven dat ze het dronegeluid vergelijkbaar vonden met het geluid van een auto die ineens twee keer zo dichtbij was. Bij het onderzoek zijn geluiden van drones, auto's en vrachtwagens afgespeeld. De participanten moesten elk geluid beoordelen, op een schaal die oploopt van 'helemaal niet vervelend' tot 'heel vervelend'. Volgens de wetenschappers toont het onderzoek aan dat bedrijven die denken dat het gebruik van drones niet op meer weerstand kan rekenen mits de toestellen niet luider klinken dan conventionele voertuigen, uitgaan van een onjuiste veronderstelling.

Volgens NASA wisten slechts weinig mensen dat ze daadwerkelijk naar dronegeluiden aan het luisteren waren, op het moment dat ze aangaven het geluid vervelend te vinden. De participanten wisten alleen dat ze gingen luisteren naar geluiden die waren gerelateerd aan de 'toekomst van transport'. Het is in het onderzoek niet geheel duidelijk geworden waarom de subjecten de geluiden van drones zo irritant vonden. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat drones veelal langzaam vliegen en dus niet zo snel als een voorbijrijdende auto weer uit het gehoorveld verdwijnen.