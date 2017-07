Inloggen met DigiD-app kan bij alle Nederlandse overheidsorganisaties

De DigiD-app van overheidsdienst Logius kan nu gebruikt worden om bij alle Nederlandse overheidsorganisaties in te loggen. Dit was eerst alleen mogelijk bij een paar diensten. Logius wil ook nfc-verificatie met de app mogelijk maken.

Logius maakte dit via een nieuwsbericht bekend. De DigiD-app, die in maart uitkwam, kon eerst alleen gebruikt worden om in te loggen bij een beperkt aantal overheidsdiensten, waaronder de Dienst Uitvoering Onderwijs, Studielink en de Belastingdienst Toeslagen. Bij andere diensten moesten een gebruikersnaam, wachtwoord en eventueel sms-bericht gebruikt worden om in te loggen. Nu is het mogelijk om de app te gebruiken bij alle overheidsorganisaties die DigiD-verificatie ondersteunen. Hieronder vallen bijvoorbeeld gemeentewebsites, zorgverzekeraars en het Donorregister. Op de website van DigiD staat een lijst van de organisaties die DigiD-diensten gebruiken.

Bij sommige overheidsdiensten is het nog mogelijk om zonder sms-bericht of DigiD-app in te loggen; dit verschilt per organisatie. In juni werd al bekend dat inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord op termijn niet meer mogelijk zal zijn. Met de DigiD-app kan een gebruiker inloggen door een qr-code te scannen en zijn of haar eigen pincode in te voeren.

In het nieuwsbericht vermeldt Logius ook dat de organisatie in de toekomst nfc-verifcatie mogelijk wil maken. Zo zou een identiteitsdocument zoals een paspoort, waar een rfid-chip in is verwerkt, via de nfc-lezer van smartphones gecontroleerd kunnen worden. Hiermee moeten gebruikers beter kunnen worden geïdentificeerd.