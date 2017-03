Door Julian Huijbregts, woensdag 29 maart 2017 09:16, 79 reacties • Feedback

Submitter: CyberDonky

De Nederlandse overheid heeft een app uitgebracht om in te loggen op DigiD zonder wachtwoord. Gebruikers moeten hun gebruikersnaam invoeren, een qr-code scannen en een pincode invoeren. De app werkt in combinatie met een aantal overheidsdiensten.

Om de in te loggen met de DigiD-app moeten gebruikers de functionaliteit eerst activeren. Dat is mogelijk door via de normale weg op de DigiD-website in te loggen en bij 'inlogmethoden' de app te selecteren. Vervolgens wordt een qr-code getoond die gescand moet worden met de app. Controle via sms moet geactiveerd zijn om de app in te kunnen schakelen.

Inloggen met de DigiD-app kan op dit moment bij DUO, Belastingdienst Toeslagen, Studentenreisproduct, Studielink, Mijn DigiD en DigiD Machtigen. Later dit jaar komen daar volgens de overheid meer organisaties bij, maar welke is nog niet bekend.

Met de app is het niet meer nodig om een wachtwoord in te vullen bij de diensten. Ook hoeft er geen verificatiecode ingevuld te worden. Het inloggen werkt met het scannen van de code en het invullen van een vijfcijferige pincode, die door de gebruiker zelf wordt ingesteld.

De door Logius ontwikkelde app werkt op Apple-apparaten met iOS 9.0 of nieuwer en op Android-toestellen met Android 4.4 of hoger. De app is te downloaden in de iTunes App Store en Google Play Store.