Bedrijven kunnen Proximus betalen om apps buiten de bundel te laten vallen

woensdag 29 maart 2017

Proximus geeft bedrijven de mogelijkheid om er tegen betaling voor te zorgen dat gebruikers van hun apps geen datakosten in rekening gebracht krijgen. Het gaat om een 'zerorating'-proefproject van zes maanden, waar onder andere enkele banken aan meedoen.

De sponsoring van het dataverbruik is onderdeel van het project 'My Apps Space'. Deze app van Proximus geeft inzicht in het dataverbruik per app, maar bevat ook een lijst van 'partner-apps' onder het kopje 'Aanbiedingen'. "Een partner-app is een app die je gratis kunt ontdekken. Onze partner betaalt jouw mobiele dataverbruik op hun applicatie", zo verwoordt Proximus het.

Onder andere Delhaize, BNP Paribas Fortis en ING doen tijdens de test mee met hun apps. Gebruikers die de app al op hun toestel hebben staan, hoeven simpelweg op de aanbieding in 'My Apps Space' te klikken om dataverbruik niet meer mee te laten tellen. Als de aanbieding stopt, en het bedrijf dus niet meer betaalt voor deelname, krijgen gebruikers een melding dat het app-verbruik weer meegerekend wordt. Tegenover De Morgen spreekt Proximus van een 'win-win-situatie voor merk en eindgebruiker'.

Het is niet de eerste keer dat de telecomaanbieder experimenteert met zero-rating. Eerder kregen mobiele klanten van het bedrijf de mogelijkheid een favoriete app te kiezen die ze onbeperkt kunnen gebruiken, zonder dat dit invloed heeft op hun databundel. De keuze bestaat uit zes populaire apps, waaronder Facebook en Pokémon Go.

De Belgische telecomautoriteit BIPT onderzocht of deze praktijk niet in strijd was met de netneutraliteit, maar kwam tot de conclusie dat dit niet het geval was. Daarbij werd overwogen dat de provider geen onderscheid maakt tussen verkeer van apps met en zonder zero-rating als de databundel op is. Daarnaast nam BIPT mee in de overweging dat het alleen om enkele van de populairste apps ging.