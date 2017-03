Door Joris Jansen, woensdag 29 maart 2017 08:40, 114 reacties • Feedback

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een resolutie waarmee internetproviders de browsegeschiedenis zonder toestemming van de gebruikers mogen verhandelen met derden. Eerder stemde de Senaat ook al in met de resolutie.

In totaal hebben alle 190 aanwezige Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden tegen de resolutie gestemd. Bij de Republikeinen hebben 215 leden voor gestemd en 15 tegen. Hiermee heeft een meerderheid voor de resolutie gestemd. Een week geleden stemde de Senaat met een nipte meerderheid van 50 tegen 48 stemmen al in met resolutie. President Trump hoeft nu alleen nog zijn handtekening onder het voorstel te zetten. Het Witte Huis heeft al laten weten dat dit waarschijnlijk gaat gebeuren.

Met deze aangenomen resolutie komt een einde aan de privacyregels die de FCC in de tijd van de Obama-regering heeft ingesteld. Volgens deze regels moeten internetproviders hun klanten informeren over de informatie die zij over gebruikers verzamelen. Het was al duidelijk dat deze regels mogelijk zouden worden teruggedraaid, omdat de Republikeinen in het Congres de meerderheid hebben en omdat de huidige Republikeinse voorzitter van de FCC, Ajit Pai, destijds als commissielid tegen deze regels stemde en ervan af wilde omdat ze te verwarrend zouden zijn.

Pai heeft in een reactie laten weten dat hij tevreden is met de uitslag. Volgens hem waren de oude privacyregels van de FCC oneerlijk omdat ze bepaalde bedrijven zouden bevoordelen boven andere bedrijven. Daarmee doelt Pai op bedrijven als Facebook en Google. Volgens hem is het niet eerlijk dat zij wel zonder toestemming gegevens van gebruikers mogen delen terwijl de FCC dat eerder verbood voor internetproviders. Pai zegt dat hij ervoor zal zorgen dat "de online privacy van consumenten beschermd wordt door een consistent en substantieel raamwerk". Dat wil hij bereiken door het minder strenge regime van de Federal Trade Commission weer leidend te maken op dit onderwerp. Volgens Pai heeft dit orgaan decennialange ervaring en expertise op het gebied van het reguleren van de providers.

De Electronic Frontier Foundation heeft teleurgesteld gereageerd op de stemming. De organisatie zegt dat "als de resolutie wordt getekend, bedrijven als Cox, Comcast, Time Warner, AT&T en Verizon de vrijheid hebben om ieders zoekgeschiedenis in te zien, de data van internetgebruikers te verkopen en gebruikers te bestoken met ongewenste advertenties. Erger nog, consumenten moeten nu een privacybelasting betalen in de vorm van vpn's om de privacy van hun informatie te beschermen".

Een Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, Anna Eshoo, zegt dat de consequenties van deze nieuwe regels duidelijk zijn: "Providers mogen zonder voorgaande toestemming je persoonlijke informatie verkopen aan de hoogste bieder. En niemand is in staat je hiertegen te beschermen."