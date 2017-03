Door Sander van Voorst, woensdag 29 maart 2017 14:22, 37 reacties • Feedback

De Europese Unie wil in juni met maatregelen komen, die het voor opsporingsdiensten makkelijker moeten maken om de inhoud van versleutelde berichten te achterhalen. Het gaat om wetgeving en vrijwillige maatregelen, onder andere gericht op diensten als WhatsApp.

Dat schrijft Euractiv op basis van een mededeling van Věra Jourová, de Eurocommissaris voor Justitie. Volgens haar gaat het om 'drie of vier opties', waaronder bindende regelgeving en vrijwillige overeenkomsten met bedrijven. Deze laatste maatregelen moeten ervoor zorgen dat er een snelle oplossing komt, omdat de onderhandelingen over regelgeving vaak zeer lang kunnen duren. Het is onduidelijk wat de precieze inhoud van de maatregelen zal zijn.

Jourivá zei: "Op dit moment zijn rechters, officieren en de politie afhankelijk van de medewerking van providers bij de toegang tot bewijs. Dit is niet de manier waarop we de veiligheid van Europeanen kunnen garanderen, door alleen afhankelijk te zijn van vrijwillige acties." Volgens Euractiv zijn de maatregelen het gevolg van druk die is uitgeoefend door Frankrijk, Duitsland en het VK. Zo wil Duitsland bijvoorbeeld dat voor diensten als WhatsApp en Skype dezelfde verplichtingen gelden als voor telecomaanbieders.

Frankrijk en Duitsland vragen al langer om een wettelijke verplichting om toegang tot versleutelde berichten mogelijk te maken. Zo brachten de landen in augustus een gezamenlijk standpunt met deze zienswijze naar buiten. Verschillende EU-landen gaven in november aan dat hun opsporingsdiensten vaak tegen encryptie aanlopen in strafrechtelijke onderzoeken. Eurocommissaris Julian King zei in december nog dat er vooralsnog geen plannen waren om wetgeving op het gebied van encryptie te introduceren.