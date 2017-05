Door Joris Jansen, maandag 8 mei 2017 17:32, 39 reacties • Feedback

Submitter: niekvanoost

Beveiligingsexpert Loran Kloeze heeft op zijn blog uiteengezet hoe een database kan worden aangelegd met daarin de telefoonnummers, profielfoto's en statusinformatie van bijna alle WhatsApp-gebruikers. Dit blijkt mogelijk via een ongedocumenteerde api van WhatsApp Web.

De dataverzameling is volgens Kloeze mogelijk omdat de api van de webversie van WhatsApp iemands telefoonnummer naar de server zendt en vervolgens de profielfoto, de statustekst en informatie over de onlinestatus van de gebruiker weer naar de browser stuurt. Volgens Kloeze stuurt de server deze informatie terug voor elk denkbaar telefoonnummer, ook voor nummers die niet in iemands contactlijst staan. Dat maakt het mogelijk een database aan te leggen met telefoonnummers en profielfoto's van derden en waarbij kan worden gereconstrueerd wanneer de gebruiker online was met WhatsApp.

Kloeze heeft een zelfgeschreven script gebruikt om van een groot aantal telefoonnummers de statusinformatie op te vragen. Hij maakte gebruik van een drietal api-calls. Met de eerste werden de urls van de profielfoto's opgevraagd. Met deze tweede werd de statustekst van de WhatsApp-gebruiker opgevraagd en met de laatste api-call kon hij opvragen of iemand online of offine is.

Door deze api-calls in een loop te gebruiken kon Kloeze van elk denkbaar telefoonnummer van een willekeurige WhatsApp-gebruiker informatie opvragen. Deze dataverzameling is alleen mogelijk bij gebruikers die hun privacy-instellingen in WhatsApp niet hebben aangepast en bijvoorbeeld hun profielfoto en statusinfo niet hebben verborgen. Dit is waarschijnlijk het geval voor het overgrote deel van de gebruikers.

Kloeze heeft op zijn blog zijn zorgen geuit over hoezeer met deze kwetsbaarheid de privacy van gebruikers onder druk kan komen te staan. De beveiligingsexpert heeft zijn bevindingen gedeeld met Facebook, de eigenaar van WhatsApp. Kloeze kreeg in een email te horen dat Facebook bekend is met de mogelijkheid van de dataverzameling en het niet als een probleem zien. Op basis van deze reactie heeft Kloeze besloten zijn bevindingen te openbaren op zijn blog.