Door Joris Jansen, maandag 8 mei 2017 16:41, 13 reacties • Feedback

Submitter: sanzut

KPN heeft een update uitgebracht waarmee vanaf iPhones bellen via 4g mogelijk wordt. Daartoe moeten klanten van KPN in de instellingen van hun iPhones 4g kiezen voor het voeren van gesprekken. In de praktijk lijkt VoLTE echter nog niet mogelijk.

Op het forum van KPN wordt melding gemaakt van een update van de aanbiederinstellingen naar versie 28.3. Daarmee kunnen iPhone-gebruikers in hun instellingen VoLTE inschakelen door 4g te selecteren voor het voeren van gesprekken. Een gebruiker meldt dat er bij een gesprek via VoLTE tussen twee iPhones nog van 4g naar 3g wordt teruggeschakeld, wat erop duidt dat KPN het vooralsnog waarschijnlijk niet heeft geactiveerd. Wanneer bellen via voice over lte wel mogelijk wordt, is nog onduidelijk.

Begin dit jaar schakelde Vodafone al bellen via 4g in voor iPhones. In oktober vorig jaar begon KPN met het in fases aanbieden van bellen via 4g. Vodafone startte in in augustus met een publieke test. Tele2 begon in maart 2016 met het aanbieden van een optie voor VoLTE en T-Mobile kondigde ook aan om VoLTE op termijn te gaan aanbieden.

Bellen via 4g heeft onder andere het voordeel dat gebruikers beter bereikbaar zijn in gebieden waar geen of slechte 2g- of 3g-dekking is. Dit komt doordat de lage 800MHz-frequentie van 4g beter in staat is om grote afstanden af te leggen en obstakels te doordringen. Andere voordelen zijn een snellere verbindingsopbouw en betere geluidskwaliteit. De 4g-verbinding blijft tijdens het bellen beschikbaar voor data.

Met VoLTE is het mogelijk om heel snel een verbinding op te zetten. Zoals uit eerdere tests van Tweakers bleek, is het mogelijk binnen een seconde een verbinding op te zetten via VoLTE. Het nadeel is wel dat dit binnen het netwerk van dezelfde provider moet gebeuren. Bij het bellen met een andere provider in Nederland, schakelt het toestel van de ontvanger terug op 2g of 3g om de verbinding tot stand te brengen. De eigen verbinding hoeft niet van 4g af.