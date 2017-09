T-Mobile zet eerste mast met 'massive mimo' voor hogere capaciteit aan

Provider T-Mobile heeft op het Leidseplein in Amsterdam zijn eerste mast voor 'massive mimo' in zijn 4g-netwerk ingeschakeld. Dankzij de inzet van beamforming is het netwerk in staat om meer gebruikers tegelijk van een snellere verbinding te voorzien.

De mast werkt volgens T-Mobile met 64 zend- en ontvangstantennes in een blok van 20MHz binnen de 2,6GHz-band. Daarbij maakt de provider gebruik van td-lte, de variant van 4g waarbij up- en downloaden op dezelfde frequentie plaatsvinden.

Massive mimo is een techniek die een hogere capaciteit in het netwerk mogelijk maakt zonder dat daarvoor ingrijpende aanpassingen nodig zijn. De zenders en ontvangers maken gebruik van beamforming, waarbij een zendmast eerst de locatie van een apparaat bepaalt en vervolgens het signaal op hoog vermogen daarheen stuurt.

Volgens de provider kan de mast een maximale downloadsnelheid van 600Mbit/s bieden, waar dat bij een reguliere mast met dezelfde frequentieruimte rond de 100Mbit/s zou zijn. De provider test de techniek sinds begin september en heeft deze nu aangezet voor alle apparaten. Daarvoor hebben smartphones ondersteuning nodig voor 4g op band 38. Veel smartphones van de afgelopen jaren, vooral high-end modellen, ondersteunen die band. Massive mimo geldt als een noodzakelijke technologie om later 5g mogelijk te maken.