Systeemstoring leidde wereldwijd tot incheckproblemen vliegmaatschappijen

Een storing bij een systeem dat door veel vliegmaatschappijen wordt gebruikt voor het boeken van tickets en inchecken, leidde wereldwijd tot vertragingen van vluchten. Het probleem betrof netwerkproblemen bij de Amadeus Altéa Suite.

De storing vond donderdagochtend plaats. Volgens Amadeus was er sprake van netwerkproblemen die tot gevolg hadden dat sommige Amadeus Altéa-diensten niet meer werkten. Het gaat hier om passenger service systems, die door vliegmaatschappijen worden gebruikt voor het reserveren van tickets en die verbonden zijn met de systemen voor inchecken. Het bedrijf heeft 124 vliegmaatschappijen als klant en claimt dat zijn systemen gebruikt worden voor 80 procent van de reserveringen van vliegtickets.

Air France-KLM is een van de klanten van het bedrijf en had daarom last van de storing. Daarnaast nemen volgens de BBC British Airways, Qantas en Lufthansa de Amadeus Altéa-dienst af. Onder andere op Schiphol, maar ook bij vliegvelden van Parijs, Londen en Melbourne had de storing tot gevolg dat vluchten vertraging opliepen en er tijdelijk geen omboekingen gedaan konden worden.

Volgens Amadeus is de storing verholpen en functioneren de systemen weer. In de loop van donderdag zouden de incheckproblemen voorbij moeten zijn, al kan er sprake zijn van uitloop van de vertragingen. In 2013 vond een vergelijkbare storing plaats bij een leverancier van reserveringsystemen. Ook toen leidde dat wereldwijd tot problemen.