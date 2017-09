Google Foto's gaat misschien huisdieren herkennen

Google lijkt te werken aan gezichtsherkenning voor huisdieren in zijn Foto's-dienst. Tot nu toe werkt de functie alleen voor mensen. Google Foto's herkent nu wel soorten dieren, maar bijvoorbeeld geen individuele honden of katten.

Als de functie er inderdaad komt, zouden eigenaren met een enkele zoekopdracht alle afbeeldingen in hun fotoarchief in Google Foto's waarop hun huisdier staat, kunnen terugvinden. Android Police vond sporen van de functie in het installatiebestand voor de nieuwste versie van Foto's.

Het installatiebestand spreekt specifiek over honden en katten. In het installatiebestand staan strings van meldingen die de app kan geven. In de huidige versie van Google Foto's is de functie echter niet te vinden. Het gebeurt vaak dat softwaremakers alvast dergelijke meldingen klaarzetten in de app voor activatie bij een latere release.

In het installatiebestand staan nog meer verwijzingen naar functies, maar die zijn minder duidelijk. Zo is er iets dat Motion heet en dat wellicht iets is als de korte filmpjes die enkele jaren geleden door HTC werden aangeduid als Zoe en door Apple in iOS als Live Photos: korte filmpjes van wat er gebeurde rondom het moment dat de gebruiker de foto nam.

Bovendien staan er verwijzingen naar Google Lens in het bestand. Lens is de koppeling tussen de beeldherkenning van Google Foto's en de database van Assistant. Daardoor kunnen gebruikers de camera op een bloem richten, waarna Assistant zegt welke bloem het is en waar je zulke bloemen kunt kopen. De verwijzingen lijken erop te duiden dat Lens in eerste instantie alleen beschikbaar zal zijn op Google Pixel-telefoons, maar helemaal duidelijk is dat niet.

Het verschijnen van verwijzingen in installatiebestanden is vaak een sterke aanwijzing dat de functies er komen en in het verleden bleek dat ook vaak zo te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat softwaremakers functies schrappen, hoewel er al code voor is toegevoegd aan een app.