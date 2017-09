Afbeelding toont Bose QuietComfort 35 met Google Assistant

Op internet zijn afbeeldingen verschenen van de verpakking van een noisecancelling-koptelefoon van Bose met Google Assistent ge´ntegreerd. Al eerder verscheen een afbeelding van de Quiet Comfort 35-variant, met een knop waarvan niet duidelijk was waar deze voor diende.

Nadat 9to5google claimde documentatie ingezien te hebben die de komst van een Bose QuietComfort 35 Wireless Headphones II met ondersteuning voor Google Assistent bevestigde, verschenen op Reddit twee foto's van de verpakking van de noisecancelling-koptelefoon.

Aan de zijkant van de koptelefoon zit een 'actie-knop'. Als gebruikers deze ingedrukt houden, kunnen ze stemcommando's geven aan de Google Assistent, en zo muziek bedienen, teksten verzenden en antwoord op vragen krijgen. The Verge publiceerde al begin augustus een productfoto van de QC35II, maar toen was nog niet duidelijk dat de knop voor de spraakassistent bedoeld was.