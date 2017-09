Bose kondigt voor Google Assistant geoptimaliseerde QC35 II-koptelefoon aan

Google en Bose hebben de QuietComfort 35 II aangekondigd, een noise cancelling hoofdtelefoon met een knop om Google Assistant te activeren. De spraakassistent draait op de smartphone van de gebruiker. Volgens Google zijn er meer koptelefoons met de ondersteuning op komst.

Gebruikers moeten de Bose QC 35 II via bluetooth met een Android-smartphone of iPhone verbinden en vervolgens de stappen van de Google Assistant-app doorlopen. Met de speciale Action-knop op de koptelefoon kunnen ze vervolgens stemcommando's geven aan de assistent.

De ondersteuning zorgt ervoor dat de assistent inkomende berichten, agenda-items en andere meldingen kan voorlezen aan gebruikers van de QC 35 II. Daarnaast kunnen die met hun stem de muziek bedienen, contacten bellen en inkomende gesprekken opnemen.

Volgens Bose is de microfoon voor het product zelf ontworpen en is de Action-knop ook te gebruiken om van modus voor noise-cancellation te wisselen. In combinatie met de Bose Connect-app zijn er drie modi: aan, laag en uit. De QuietComfort 35 II is per direct beschikbaar in de landen Australië, Duitsland, Frankrijk, het VK en de VS. In de Europese landen is de adviesprijs 379,95 euro. Volgens Google is het de eerste koptelefoon die is geoptimaliseerd voor de Google Assistant en komen er meer.