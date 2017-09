'NSA stopt standaardisering iot-encryptie na wantrouwen deskundigen'

De NSA streeft niet langer naar de ISO-standaardisatie van varianten van de lichtgewicht blokvercijferingtechnieken Simon en Speck, voor respectievelijk hardware en software. Cryptografiedeskundigen vrezen dat de NSA de encryptie kan kraken.

Alleen voor de krachtiger varianten van Simon en Speck ligt de aanvraag voor standaardisatie nog bij de International Organization of Standards, schrijft Reuters. Voor de minder krachtige varianten heeft de NSA de procedure ingetrokken. De NSA stelde in 2014 voor de algoritmes tot ISO-standaard te verheffen.

Direct al uitten deskundigen uit meerdere landen hun twijfels, volgens een Japans delegatielid, omdat in Snowden-documenten die rond die tijd uitlekten stond dat de NSA mogelijkheden onderzocht om kwetsbaarheden in commerciële encryptiesystemen te stoppen. Met name de onthullingen dat het Dual_EC_DRBG-algoritme, dat door de NSA is ontwikkeld en werd gebruikt voor random number generators, backdoors bevatte, zorgde voor wantrouwen.

In de jaren erna bleef de angst bestaan dat de NSA de mogelijkheid had Simon en Speck te kraken. Meer dan een dozijn van de deskundigheden die betrokken zijn bij het goedkeuringstraject voor de ISO-standaard was hier bang voor, claimt Reuters. De persdienst baseert zich op gesprekken met de betrokkenen en inzage in e-mails en andere documentatie. Ook twijfelden de deskundigen aan de noodzaak nieuwe blokcijfers tot standaard te verheffen, wezen ze op de afwezigheid van peerreviews en beschreven ze hoe deels al kwetsbaarheden aan het licht gebracht waren.

De NSA verklaart er van overtuigd te zijn dat de technieken veilig zijn. In een voordracht in 2014 bij het National Institute of Standards and Technology van de Amerikaanse overheid beschrijft de NSA dat Simon en Speck met name bedoeld zijn om het internet of things te beveiligen. In een document uit 2012 verklaart de NSA dat de algoritmes moeten kunnen draaien op weinig krachtige en zuinige hardware met minimale hoeveelheden flashgeheugen en sram.

Er bestaan al meerdere zogenoemde lightweight block ciphers, maar Simon en Speck moeten zich onderscheiden met hun flexibiliteit en op meerdere platformen kunnen draaien. Simon is daarbij geoptimaliseerd voor hardwaretoepassingen terwijl Speck vooral voor softwaretoepassingen ontwikkeld is. Beide ondersteunen combinaties van blok- en sleutelgrootte, van Simon/Speck 64/996 tot en met Simon/Speck 128/2256.

Om de krachtige versies toch tot ISO-standaard te verklaren stuit nog op weerstand van Japan, Duitsland en Israel, maar de aanvraagprocedure gaat de finale fase in. In februari vindt de laatste stemming plaats.