Dat een product nu goedkoper is dan een maand terug, maakt het nog geen goede deal. Misschien was het de maand ervoor wel nóg goedkoper. In onze overzichten vind je daarom een groen label terug met daarop ‘Laagste prijs sinds 6 maanden’. We kijken dus elke keer of het product het afgelopen half jaar eerder zo goedkoop was. Waarom zes maanden? Sommige producten waren wellicht vorig jaar met Black Friday of net erna ook al voor dezelfde lage prijs verkrijgbaar, maar dat maakt de deal op dit moment niet minder interessant. Daarnaast vind je producten die fors in prijs gedaald zijn, maar misschien niet hun laagste prijs ooit hebben. Die zijn nog steeds interessant, maar net wat minder scherp.

Tweakers Pricewatch prijsgrafiek

Mocht je nu overwegen een product aan te schaffen, dan kan het nooit kwaad om de prijsgrafiek op de productpagina te raadplegen. Hierin kun je het prijsverloop terugzien vanaf de eerste dag dat het product in de Pricewatch te vinden was, zowel de minimale als de gemiddelde prijs. Ook tonen we hier het laagste prijsniveau van de laatste zes maanden.

De data die we voor dit artikel gebruiken, wordt ons aangeleverd door webwinkels. Wij updaten deze feeds meer dan eens per uur om zo up-to-date mogelijk te zijn. Toch kan het voorkomen dat de feed vanuit de webwinkel niet actueel is en er prijsfouten tussendoor glippen. Foute prijs melden? Dat kan door door te klikken naar de Pricewatch en daar in het prijzenoverzicht van een product met je muis over de prijs te hoveren en op 'Onjuiste prijs melden' te klikken.