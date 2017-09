Asus ZenFone 4 met dubbele camera gaat 499 euro kosten

Asus brengt vier ZenFone 4-modellen uit op de Nederlandse en Belgische markt. Het topmodel in de reeks is de ZenFone 4 met dubbele camera en Snapdragon 630-processor, die 499 euro gaat kosten. De ZenFone 4 Pro met Snapdragon 835 verschijnt niet in de Benelux.

De Europese lijn van nieuwe Asus-smartphones bestaat uit de ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone 4 Selfie and ZenFone 4 Max. Alle modellen hebben dubbele camera's. Bij de ZenFone 4 heeft ervan een 12-megapixelsensor, de Sony IMX362, met 1,4μm-pixels en lens met een maximaal diafragma van f/1.8. De tweede camera heeft een 8-megapixelsensor en de lens is een 120°-groothoekvariant. De frontcamera is een 8-megapixelmodel. De processor van de Zenfone 4 is de Snapdragon 630, er is 4GB ram en het toestel heeft 64GB opslag. De smartphone verschijnt 30 september voor 499 euro.

Asus brengt daarnaast twee op selfies gerichte smartphones uit: de Zenfone 4 Selfie en de ZenFone 4 Selfie Pro. Deze beschikken ook over twee camera's, maar dan aan de voorkant van het toestel. De Pro-versie heeft een Sony IMX362-sensor met een resolutie van 24 megapixel, met een diafragma van f/1.8 en een pixelgrootte van 1.4μm; de tweede selfiecamera is voor foto's met een beeldhoek van 120 graden. De reguliere camera is een 16-megapixelmodel. De Selfie Pro heeft een 5.5"-full-hd-amoledscherm, een Snapdragon 625, 4GB ram en 64GB opslaggeheugen. Hij gaat 399 euro kosten.

De Zenfone 4 Selfie heeft een 20-megapixelcamera voor selfies, aangevuld met een 8-megapixelcamer voor foto's met een grote beeldhoek. Opnieuw is de reguliere camera een 16-megapixelmodel. De soc is de Snapdragon 430 en het 5.5"-ips-scherm heeft een 720p-resolutie. Daarnaast kan het toestel twee simkaart en een micro-sdkaart huisvesten. De smartphone met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag gaat 299 euro kosten.

De goedkopere ZenFone 4 Max komt in twee versies: een met 5,5"-scherm, Snapdragon 430 of 425 en accu van 5000mAh en een met 5,2"-scherm, Snapdragon 425 met 4100mAh-accu. In beide gevallen is er een 720p-resolutie. De dualcameraopstelling bestaat dit keer uit een 13-megapixelmodel en 120°-breedhoekcamera. De goedkoopste uitvoering van de ZenFone Max 4, met 16GB, gaat 199 kosten bij zijn verschijnen op 30 september.

Asus kondigde de ZenFone 4-serie in augustus internationaal aan. Het topmodel bij die aankondiging was de ZenFone 4 Pro met Snapdragon 835, 6GB ram en 128GB opslaggeheugen. Die komt niet uit in de Benelux maar wel in enkele andere Europese landen, voor 899 euro.