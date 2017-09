Asus-directeur: mogelijk al een Zenfone 5 in maart

Jerry Shen, directeur van Asus, heeft bekendgemaakt dat er mogelijk al in maart 2018 een Zenfone op de markt kan verschijnen. De directeur verwacht verder dat de telefoontak van Asus in 2018 winstgevend wordt.

Het nieuws komt van een redacteur van Digitimes, die de directeur bij het evenement rond de aankondiging van de Zenfone 4 sprak. Als de Zenfone 5 daadwerkelijk in maart zou uitkomen, zou dit slechts een halfjaar na de aankondiging van de Zenfone 4 zijn, die donderdag plaatsvond. De Zenfone 3 kwam in september 2016 in veel Europese landen uit, maar in Nederland was hij pas in februari 2017 te koop.

Shen vertelt verder dat de verkoop van de Zenfone 3 in Europe goed loopt en hij verwacht dat deze lijn met de Zenfone 4 wordt doorgetrokken. Hij ziet de smartphonetak vanaf het derde kwartaal van 2018 winst genereren, waarmee het een van de zeven winstgevende smartphoneverkopers wordt. De verkoop van tweeduizend medewerkers van HTC aan Google gaat hier volgens hem weinig invloed op hebben.

Asus kondigde donderdag tijdens een evenement in Rome de line-up van de Zenfone 4 aan. Alle varianten van het toestel beschikken over een dubbele camera. De versies die in Nederland beschikbaar komen, zijn de Zenfone 4, met een Snapdragon 660-soc, de Zenfone 4 Selfie en Selfie Pro, waarbij de dubbele camera's aan de voorkant van het toestel zitten en de Zenfone 4 Max, een budgettoestel met een grote accu.

De Asus Zenfone 4