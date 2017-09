Nokia 8 met 6GB ram en 128GB opslag komt 20 oktober uit

HMD heeft aangekondigd dat er op 20 oktober een variant van de Nokia 8 beschikbaar komt met 6GB ram en 128GB aan opslagcapaciteit. Het nieuwe toestel heeft in Duitsland een adviesprijs van 669 euro, die in Nederland vermoedelijk iets hoger uitvalt.

Of het toestel ook in de Benelux verkrijgbaar wordt is nog niet geheel zeker, aangezien het nieuws werd gedeeld door de Duitse website WinFuture, die verder niet spreekt over verkrijgbaarheid in andere landen. Wel vertelt de website dat deze versie van het toestel alleen in de kleur 'Polished Blue' verschijnt.

De standaardversie van de Nokia 8 is voorzien van 4GB ram en 64GB aan opslag en heeft in Duitsland een adviesprijs van 579 euro, 90 euro goedkoper dan de nieuwe premiumversie. In Nederland is de adviesprijs 599 euro, vermoedelijk door de hogere omzetbelasting in Nederland dan in Duitsland. Als het toestel in Nederland uitkomt, zal de adviesprijs daardoor mogelijk iets hoger liggen.

De Nokia 8 is deze maand in Nederland uitgekomen en is voorzien van een Qualcomm Snapdragon 835-soc en een 5,3"-ips-scherm met een resolutie van 1440x2560 pixels. Het toestel draait een weinig aangepaste versie van Android 7.1.1, beschikt het over een dubbele achtercamera en kan de opslag met een micro-sd-kaartje worden uitgebreid. Tweakers heeft vrijdag een review van de telefoon gepubliceerd.