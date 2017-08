Nokia 8 met dubbele camera komt in september uit voor 599 euro

HMD, het Finse bedrijf dat smartphones uitbrengt onder de Nokia-merknaam, heeft zijn topmodel gepresenteerd. De Nokia 8 is voorzien van een Snapdragon 835-soc en beschikt over een dubbele camera. In september is het Android 7.1.1-toestel te koop voor 599 euro.

De dubbele camera's aan de achterkant hebben beiden een 13-megapixelresolutie en pixels van 1,12μm. Een van de camera's schiet plaatjes in kleur en heeft optische beeldstabilisatie, de andere camera kan alleen zwart-witfoto's maken. Beiden zijn voorzien van een Zeiss-lens met een diafragma van f/2.0 en de beeldhoek is gelijk. Aan de voorkant zit ook een 13-megapixelcamera, met dezelfde pixelgrootte en dezelfde lens.

De Nokia 8 heeft een spatwaterdichte behuizing die is gemaakt uit één stuk aluminium. Het toestel is inclusief de camera, die 0,4mm, uitsteekt 7,9mm dik en weegt 160 gram. Het ips-scherm heeft een diagonaal van 5,3" en een resolutie van 2560x1440 pixels. Volgens de fabrikant is de maximale helderheid 700 nits en is het scherm voorzien van een laag Gorilla Glass 5 ter bescherming. In de smartphone zit een Snapdragon 835-soc en 4GB lpddr4x-geheugen. Er is 64GB van het snelle ufs 2.1-geheugen aanwezig voor opslag en dat kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje.

HMD heeft de vingerafdrukscanner verwerkt in de home-knop en het toestel is voorzien van een accu met een capaciteit van 3090mAh. De Nokia 8 dient opgeladen te worden via de usb-c-aansluiting. Het toestel moet in de loop van september op de markt komen in twee tinten blauw, koperkleur en grijs.